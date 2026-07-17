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10:26, 17 июля 2026Экономика

Производство одежды и обуви в России взлетело

Замглавы Минпромторга Куликов заявил о резком росте производства одежды и обуви в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

По итогам 2025 года производство одежды, обуви, сумок, тканей и других товаров, относящихся к области легкой промышленности, в России взлетело на 25,3 процента. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов, передает РИА Новости.

По его словам, текстильный сегмент прибавил 22,5 процента, а быстрорастущий швейный — более трети. Чиновник напомнил, что в целом легкая промышленность в стране демонстрирует рост, превышающий 20 процентов, в течение пяти лет.

Впрочем, признал Куликов, некоторые отрасли по-прежнему требуют отдельного внимания, в том числе потребительский сегмент. Он ощущает давление со стороны импортных товаров, в том числе поставляемых по серым схемам в обход различных сборов.

Задачей правительства замминистра назвал работу по выравниванию условий на рынке, чтобы продукция иностранных производителей не могла продаваться дешевле, чем отечественные товары.

Ранее Минпромторг опроверг сообщения о подготовке нового механизма контроля за импортом товаров легкой промышленности в целях поддержки отечественных предприятий, который должен был привести к росту стоимости иностранных товаров. Такие слухи пошли на фоне сообщения о падении в январе-мае производства одежды в России на 8,4 процента при одновременном росте закупок за рубежом, в том числе в США.

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