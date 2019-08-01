Следователи нашли первого фигуранта дела о беспорядках на митинге 27 июля

Павел Чиков - глава Агоры / Telegram

Участник несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля, Кирилл Жуков стал первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Из сообщения следует, что Жукову предъявлено обвинение по двум статьям: участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти.

Основанием для привлечения Жукова послужило видео с митинга. На нем видно как он коснулся рукой забрала на шлеме сотрудника ОМОНа, стоящего в оцеплении. По мнению следователей, поступок Жукова подпадает под уголовную ответственность. Его задержали на 48 часов. В Басманном суде Москвы 2 августа планируется рассмотрение вопроса о его аресте. Жуков не признает своей вины ни в насилии, ни в массовых беспорядках.

30 июля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным следствия, группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, заведомо зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.

За административное нарушение порядка проведения митинга был арестован 61 человек. Еще 161 участника акции оштрафовали. Кроме того, возбуждены три уголовных дела в связи с нападением на сотрудников Росгвардии.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек.

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