«Офицеры России» призвали усилить наказание за нападение на полицию

Несанкционированный митинг в центре Москвы 27 июля не перерос в массовые погромы только благодаря усилиям правоохранительных органов, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. Его цитирует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) в среду, 31 июля.

«Хотя кое-кто очень старался до этого довести: в правоохранителей летели урны, куски асфальта, их пытались бить по лицу, их задирали и провоцировали. В них, наконец, распыляли газ и против них шли напролом», — сказал он.

Липовой сообщил, что за подобные правонарушения в Швеции, например, дают два года лишения свободы, а российские провокаторы отделались семью сутками ареста: «Я не юрист и не следователь, им, конечно, виднее. Но как боевой офицер я бы сказал: за то, что подняли руку на тех, кто защищает граждан, защищает страну, таких ответных мер мало».

Собеседник агентства призвал усилить соответствующие части законодательства, чтобы повысить уровень безопасности стражей порядка.

Незаконная акция прошла в центре столицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тысячи человек, было задержано более тысячи участников. Также сообщалось, что пострадали как минимум два сотрудника Росгвардии — они получили ожоги глаз от распыления перцового баллончика.

Комментируя случившееся, генпрокурор России Юрий Чайка поручил жестко пресекать нарушения общественного порядка.

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