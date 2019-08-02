Начались аресты по делу о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Ивана Подкопаева. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, при задержании у него изъяли нож, молоток, перцовый баллончик и противогаз. Во время задержания он объяснил, что носил баллончик для защиты от бродячих собак, противогаз был необходим для работы техником, а нож, по мнению Подкопаева, не является оружием. Арестованный не признал вину в совершении преступления.

Подкопаев — один из пятерых участников прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной акции «За честные выборы», которые стали фигурантами дел о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие ходатайствовало перед судом об их аресте.

Всего к совершению преступлений, по версии следствия, причастны более десяти человек, «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы».

30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По версии следствия, некая группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.

За административное нарушение порядка проведения митинга был арестован 61 человек. Еще 161 участника акции оштрафовали. Кроме того, возбуждены три уголовных дела в связи с нападением на сотрудников Росгвардии.

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