Большинство россиян поддержали жесткие меры во время беспорядков в Москве

Более половины россиян (69 процентов) согласны с тем, что в случае несогласованных акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 2 августа.

Против этого высказались 23 процента опрошенных. Среди москвичей показатели: 61 и 26 процентов соответственно.

Каждый второй опрошенный житель столицы (54 процента) согласен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29 процентов респондентов.

В целом 58 процентов москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян такого мнения придерживаются 39 процентов.

Поводом для социологического опроса послужил несогласованный митинг 27 июля в Москве, в котором приняли участие около 3,5 тысячи человек. Шествие организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за недействительных подписей.

Mэр Москвы Сергей Собянин, комментируя произошедшее, заявил, что применить силу стражей правопорядка вынудили протестующие.

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