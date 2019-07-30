Собянин объяснил применение силы на митинге в Москве

Mэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников полиции и Росгвардии за охрану порядка на несанкционированной акции в столице в субботу, 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин подчеркнул, что применить силу стражей правопорядка вынудили протестующие. «Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских», — пояснил градоначальник.

По его мнению, массовые беспорядки были заранее спланированы и хорошо подготовлены.

Ранее во вторник генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве повториться не должны, и поручил жестко реагировать на нарушения общественного порядка.

В несогласованной акции протеста 27 июля приняли участие около 3,5 тысячи человек. Шествие организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за недействительных подписей. Так, некоторые из них указали в подписных листах фамилии уже умерших людей. По данным МВД, в ходе митинга было задержано около тысячи человек.

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