СК сообщил об аресте ста счетов ФБК по делу об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках и аресте счетов сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, в рамках уголовного дела о легализации миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные действия проводятся по месту жительства сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков силовики изымают «предметы и документы, имеющие значение для расследования».

На допрос в СКР вызван ряд сотрудников ФБК.

Кроме того, имеются судебные постановления о наложении ареста на счета ФБК и некоммерческой организации «Защита прав граждан». Также под ограничение попали более чем 100 счетов физических и юридических лиц. Судебные решения об арестах следователи передали в банки для исполнения. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано.

Ранее 8 августа пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о блокировке счетов организации и штабов Навального. По ее словам, по решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 миллионов рублей. Также стало известно об обысках у сотрудников фонда.

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3 августа СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК о легализации миллиарда рублей. Дело впоследствии передали для расследования в центральный аппарат СКР.

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к фонду, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами.

СМИ сообщали, что возможная незаконная схема, в которую были вовлечены сотрудники ФБК работала под прикрытием президентской кампании Навального в 2018 году.

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