Арабы купят разработчика «Вертолетов России»

Эмиратский Tawazun, один из акционеров Aurus, собрался приобрести 50 процентов акций компании «ВР-Технологий», которая входит в холдинг «Вертолеты России» и занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.

Сделку предполагается завершить в первом квартале следующего года. Представители Tawazun войдут в совет директоров «ВР-Технологий» на равных с представителями «Вертолетов России». Совместные инвестиции в развитие компании составят около 400 миллионов долларов.

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Документ на Dubai Airshow подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и глава Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что эмиратская компания предоставит 150 миллионов долларов. Ей в первую очередь интересно использование техники для перевозки туристов из аэропорта Дубая в разные интересные им точки. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заметил, что средства ускорят реализацию проектов VRT300 и VRT500 и позволят заняться новыми разработками, как вертолетными, так и беспилотными.

«ВР-Технологии» создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро «Вертолетов России». VRT300 — это беспилотный летательный аппарат, а VRT500 — легкий многоцелевой вертолет. В проекте Aurus холдингу Tawazun принадлежит 36 процентов. Ранее сообщалось, что в линейку бренда Aurus в будущем добавят вертолет класса люкс. Его произведут на базе модели «Ансат».

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