Российских разработчиков вертолетов решили слить воедино

Два крупнейших разработчика вертолетов России — конструкторские бюро «Миль» и «Камов» — будут объединены в единый Национальный центр вертолетостроения (НЦВ). Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства в холдинге «Вертолеты России» уточнил, что в 2020 году Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля будет переименован, тогда же произойдет объединение с «Камовым». До 2022 года будут проходить интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух КБ.

Уточняется, что речь идет об объединении компаний, а не самих КБ — обе опытно-конструкторские школы будут сохранены с прежними названиями, поскольку «"Ми" и "Ка" являются синонимами надежности и высоких характеристик». Слияние поможет обеспечить равные условия, возможности и перспективы для конструкторского и инженерного состава обоих КБ, а запланированное сокращение персонала на пять процентов затронет исключительно непрофильные и управленческие должности.

В октябре 2018 года в сети появились первые изображения разрабатываемого в России боевого вертолета, который сможет развивать скорость до 700 километров в час. Разработка КБ «Камов» выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов. Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52.

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