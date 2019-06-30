Салон российских вертолетов стилизуют под президентский автомобиль

Для вертолета «Ансат» создадут салон, как у президентского автомобиля Aurus. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

По его словам, компания обратилась в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), где идет сборка автомобилей, с просьбой дать дизайнера для стилизации салона вертолета.

«Ансат» — легкий многоцелевой вертолет. Он может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработкой вертолета занимается конструкторское бюро «Казанского вертолетного завода»

Салон президентского лимузина российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», был продемонстрирован на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби. Изнутри автомобиль отделан кожей и деревом, а на приборной панели размещены два монитора. Пассажирские места оборудованы мультимедийной системой, а вместо обычных стекол в машине установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

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