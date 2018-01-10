«Вертолеты России» попросили авиавласти упростить экспорт

Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский попросил министра транспорта Максима Соколова провести совещание с Минпромторгом и Росавиацией, чтобы определить меры для упрощения сертификации авиатехники «в приоритетных для экспорта регионах». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источников газеты, холдинг сталкивается с проблемами при сертификации вертолетов, в момент взаимодействия с зарубежными авиавластями. В частности, увеличиваются сроки и стоимость сертификации, снижается конкурентоспособность российской гражданской авиатехники на внешних рынках.

Издание отмечает, что сейчас большая часть поставок «Вертолетов России» ориентирована на рынок РФ. Например, в 2017 году планировалось поставить в страну 65–70 гражданских вертолетов с дальнейшим ростом продаж. Но, как ожидается, высокий внутренний спрос на продукцию концерна сохранится не более двух-трех лет. В 2017 году на экспорт собирались поставить 15 вертолетов, на 2018 год законтрактованы 12 машин, готовы к поставкам легкий многоцелевой «Ансат» и вертолет среднего класса Ми-171А2.

Для того, чтобы объем продаж рос, «Вертолетам России» необходимо расширение сотрудничества на экспортных рынках. Но для этого машины должны соответствовать требованиям заказчиков и международным стандартам, отмечают источники газеты. Так, в 2016 году концерн снизил продажи до 189 машин в 13 стран мира (в 2015 году 212 штук в 17 государств), а выручка упала со 177 миллиардов до 165,8 миллиардов рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», в Минтрансе подтвердили получение письма, отметив, что совещание «уже состоялось при участии заинтересованных структур», и было отмечено «отсутствие неисполненных заявок» «Вертолетов России» на работы по признанию сертификатов за рубежом. В Росавиации заявили, что с холдингом есть «полное понимание последовательности действий» для создания условий поставок техники за рубеж. Тем не менее, отмечает издание, разногласия до сих пор не сняты и будут обсуждаться на совещании в январе.

В конце 2015 года правительство передало сертификацию авиатехники, ее разработчиков и изготовителей, а также заключение соглашений с зарубежными авиавластями от Авиационного регистра МАК (АР МАК) Минтрансу и Росавиации.