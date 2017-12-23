Российские вертолеты сравнили с фастфудом

На Казанском вертолетном заводе записали новогодний клип «Фюзеляж» о том, как молодой инженер предприятия отказался переехать в США и шпионить на американцев. Видео выложили на YouTube 22 декабря. «Наши мегавертолеты — это вам не бургер с колой. Нет предела для полета! Мы покажем *** вам снова!» — поется в песне. Авторы использовали музыку группы «Ленинград».

Казанский вертолетный завод входит в холдинг «Вертолеты России», занимается производством вертолетов серии Ми-8/17, «Ансат» и готовится к производству нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38.

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