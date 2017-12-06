Названы самые популярные клипы в России и в мире

Самым популярным музыкальным роликом в 2017 году стал клип на песню Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси. Об этом сообщается в официальном блоге Google в среду, 6 декабря.

Видео набрало более 4,4 миллиарда просмотров и побило рекорд по просмотрам среди клипов за все время существования YouTube.

На втором месте оказался ролик на песню Shape of You британского поп-исполнителя Эда Ширана. На третьей строчке — испаноязычный хит Mi Gente от Джея Бальвина и Уилли Уильяма.

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В российском YouTube тройку лидеров возглавила украинская группа «Грибы» с клипом на трек «Тает лед», собравшим 143 миллиона просмотров. Вторую строчку заняло видео «На Стиле» коллектива «Время и Стекло». На третьем месте — музыкальная пародия видеоблогера Эльдара Джарахова BLOCKERS.

Среди российских работ в топ-10 также вошли рэп-баттл Оксимирона и Гнойного, клип «Ленинграда» на песню «Ч.П.Х.» и произведение хип-хоп-исполнителя Pharaoh «Дико, например».