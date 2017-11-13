Клип «Ленинграда» получил премию UK Music Video Awards

Видео: Ленинград / YouTube

Клип на песню «Кольщик» российской музыкальной группы «Ленинград» получил награду UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Об этом сообщается на сайте премии.

В этой категории за приз также боролись канадская инди-рок группа Arcade Fire, англичане Royal Blood и француженка Jain. Жюри оценивало качество исполнения и роль спецэффектов в видео.

«Ленинград» опубликовал видеоклип 14 февраля 2017 года. Его режиссером выступил Илья Найшуллер, создатель фильма «Хардкор» — первого в истории кино полнометражного боевика, снятого от первого лица.

