Вышел клип на песню «Ленинграда» от режиссера «Хардкора»

Видео: Ленинград / YouTube

Музыкальная группа «Ленинград» опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню «Кольщик». Кадры в ролике следуют в обратном порядке. Режиссером видео выступил Илья Найшуллер.

21 декабря в сети появился клип на песню «Ленинграда» «Начинаем отмечать!», которая стала саундтеком к фильму «Елки 5». Автор картины Тимур Бекмамбетов выступил режиссером ролика.

В апреле 2016-го в прокат вышел фильм Найшуллера «Хардкор». По словам создателей, лента стала первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.