Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards

Видео: Ленинград / YouTube

Клип на песню «Кольщик» российской музыкальной группы «Ленинград» номирован на на премию UK Music Video Awards в нескольких категориях. Об этом сообщается на сайте премии.

Клип российской группы номинирован в категориях «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео». Обладатели премии станут известны 26 октября.

«Ленинград» опубликовал видеоклип 14 февраля 2017 года. Его режиссером выступил Илья Найшуллер, создатель фильма «Хардкор» — первого в истории кино полнометражного боевика, снятого от первого лица. Количество просмотров видеролика по состоянию на 23 сентября 2017 года превышает 14,8 миллионов.