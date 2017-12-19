Россия передала Таджикистану танки и вертолеты на 100 миллионов долларов

Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 122 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Передаваемое вооружение и военная техника позволят расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе», — сказал начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Кшимовский.

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Таджикские военные получили три танка Т-72Б1, девять машин БТР-80, БТР-70 и БМП-2, три гаубицы Д-30 и три зенитные установки 23М1. Также стране передали вертолеты Ми-24 и Ми-8, медицинское и топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи и стрелковое оружие.

По данным РАНХиГС, крупнейшими получателями российской помощи среди постсоветских республик с 2011 года стали Киргизия, Армения и Таджикистан.

Киргизия в 2015 году получила, включая взносы в Российско-Киргизский фонд развития, 322,8 миллиона долларов, а всего за 2011-2015 годы — 653 миллиона долларов. Армения в 2015-м — 37,4 миллиона, а за 2011-2015-й — 57,3 миллиона. Для Таджикистана эти показатели составляют, соответственно, 21,8 миллиона долларов и 79,5 миллиона.

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