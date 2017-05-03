Россия простит Киргизии долг в 240 миллионов долларов

Россия планирует единовременно списать весь долг по кредитам Киргизии. Это, как сообщает «Интерфакс», следует из проекта протокола к соответствующему соглашению правительств двух стран.

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Предыдущее соглашение по урегулированию задолженности было заключено в сентябре 2012 года. Проект протокола относится к этому документу. В нем указано, что по состоянию на 30 марта 2017 года задолженность Бишкека перед Москвой составляет 240 миллионов долларов. После подписания и вступления документа в силу вся эта сумма будет списана.

Отмечается, что списание задолженности проводится Россией в рамках официальной помощи развитию Киргизской Республики.

В первом полугодии 2016 года Россия списала Киргизии долг в 30 миллионов долларов. Всего за последние 11 лет Россия списала республике 703,2 миллиона долларов внешнего долга.