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EASA впервые выдало сертификат качества новым конструкторам вертолета

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Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) впервые с момента основания в 2002 году выдало конструкторский сертификат качества (DOA - Design Organisation Approval) новой компании, производящей вертолеты в своей категории. Его получила швейцарская компания Kopter Group (ранее — Marenco Swisshelicopter), разрабатывающая легкий однодвигательный вертолет SH09, сообщает портал Helicopter Investor.

«Kopter Group выполняет самые высокие европейские авиационные стандарты и обладает экспертизой, возможностями, кадрами, ресурсами и системами обеспечения качества для проектирования, производства и поддержки вертолета SH09», — отметил директор по сертификации EASA Тревор Вудс.

Макет и летающий Прототип 2 будут представлены на выставке Heli Expo, проходящей в Майами в конце февраля 2018. Запустить серийное производство Kopter Group намерена в 2019 году. Отмечается, что компания получила уже более ста писем о намерениях от потенциальных заказчиков и подписала твёрдые заказы на первые несколько лет производства.

«Для мировой авиационной отрасли это, безусловно, неординарное событие, так как количество производителей авиационной техники ограничено, особенно в Европе и особенно в сегменте легких машин. Появление нового производителя грозит усилением конкуренции в данном сегменте, в том числе и для российских производителей. Потому что у нас есть проблемы в разработке вертолетов подобного класса. В России, конечно, есть такие машины, как Ка-26 и Ансат, но их производство сильно ограничено существующими контрактами. Кроме того, решение EASA свидетельствует не столько о появлении новой модели, сколько о появлении новых компетенций, за которыми будет очень непросто угнаться», — рассказал «Ленте.ру» авиационный эксперт Илья Крамник.

По мнению старшего аналитика AMarkets Артема Деева, попытки российского монополиста в производстве вертолетной техники АО «Вертолеты России» диверсифицировать свою производственную линейку и выйти с коммерчески успешными машинами на гражданский рынок пока можно признать скорее неудачными.

В августе 2013 года на положение дел в этой сфере обратил внимание президент России Владимир Путин. «По гражданскому вертолетостроению у нас, как часто говорится, неиспользованные резервы. Очевидно, что нам нужно серьезно подтягивать этот сектор, чтобы обеспечить сбалансированное развитие отрасли», — отмечал тогда глава государства.

«Прошло более 5 лет, но ситуация так и не изменилась», — резюмировал Деев.

Прототип 1 вертолета SH09 совершил свой первый успешный полет в 2014 году. Тогда машина провела в воздухе 20 минут.

Многоцелевая машина весом 2650 килограммов использует в разработке самые новейшие технологии и может использоваться для множества гражданских и полугосударственных миссий, в том числе для перевозки пассажиров и грузоперевозок, как медицинский, экскурсионный, спасательный, патрульный, погрузочно-разгрузочный вертолёт и приспособлена к эксплуатации в любом регионе мира.

Корпус и лопасти вертолета выполнены из композитных материалов. В вертолете установлен новейший мощный двигатель Honeywell HTS900-2 пониженной шумности. Он может перевозить до семи пассажиров с крейсерской скоростью 260 километров в час на расстояние 800 километров.

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