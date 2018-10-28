Опубликованы первые изображения российского вертолета будущего

В сети появились первые изображения разрабатываемого в России вертолета, который сможет развивать скорость до 700 километров в час. Внимание на информацию о создании новой машины, опубликованную на портале Airbase, обратило «РГ: Русское оружие».

Как отмечает издание, новейшая разработка конструкторского бюро «Камов» выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов. Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52.

По данным «РГ: Русское оружие», помимо боевой версии вертолета, был представлен и вариант для перевозки пассажиров.

В мае прошлого года стало известно, что в России запущена разработка двух перспективных скоростных вертолетов. Отмечалось, что одна из машин будет выполнена по традиционной схеме (с одним несущим винтом), а другая — по соосной (с двумя). Планировалось, что вертолеты смогут развивать скорость до 450 и 500 километров в час соответственно.

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