В России запущена разработка вертолета со скоростью свыше 500 километров в час

В России запущена разработка двух перспективных скоростных вертолетов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Сергей Емельянов.

Одна из машин выполнена по традиционной схеме, пояснил он, а другая — по соосной.

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«Одновременно проводятся две работы. Уже определились, что на одноосной схеме возможно достичь скорости 450 километров в час. Все, что выше, пока на одноосной не получается. А на соосной схеме КБ "Камов" отрабатывает машину со скоростью свыше 500 километров в час. Это делается в интересах Минобороны», — рассказал емельянов.

Он напомнил, что ранее, в рамках проекта перспективного скоростного вертолета (ПСВ) была создана летающая лаборатория, на которой отрабатывались новые решения.

В начале 2016 года сообщалось о предложении Минпромторга сократить программу финансирования ПСВ. Ранее, в июне 2015 года, «Авиатранспортное обозрение» сообщило, что проект разработки ПСВ остановлен еще осенью 2014 года.

Причиной названо то, что «при существующем уровне научно-технического задела в этой области невозможно достижение результатов НИР "Разработка и создание перспективного скоростного вертолета", установленных техническим заданием, в заданные сроки». По результатам было предложено использовать полученные на проекте результаты для продолжения исследований по созданию новой несущей системы вертолета, рассчитанной на крейсерскую скорость полета более 350 километров в час.