«Кортеж Путина» пополнится вертолетом

В линейку транспортных средств российского производства под брендом Aurus, известную также как «Кортеж Путина», в скором будущем добавится вертолет класса люкс, говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России».

Отмечается, что вертолет будет производиться на базе модели «Ансат», с 2013 года выпускаемого на Казанском вертолетном заводе. Салон машины разработан создателями автомобильной линейки Aurus — Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ).

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Предполагается, что новый вертолет будет ориентирован на корпоративные и VIP-перевозки. Его презентация запланирована в рамках программы стартовавшего в подмосковном Жуковском Международного авиакосмического салона (МАКС-2019).

По словам Анатолия Сердюкова, главы авиационного кластера госкорпорации «Ростех», в состав которой входят «Вертолеты России», новая модель будет обладать таким же уровнем комфорта, как и кабриолет Aurus

В семейство автомобилей Aurus входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн. В будущем она должна пополниться кроссовером и мотоциклом.

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