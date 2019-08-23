Министр оценил идею элитного автозака для Росгвардии

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил идею создания элитного автозака для нужд Росгвардии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии открытия шоурума Aurus в «Москва-Сити».

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«Смешной вопрос», — с улыбкой ответил министр на вопрос о возможном создании элитного автозака, если подобный заказ поступил бы от Росгвардии. Модератор мероприятия вопрос не оценила, назвав его «риторическим», после чего попросила корреспондента «Ленты.ру» «передать микрофон мужчине в третьем ряду».

В пятницу, 23 августа, проходит торжественная церемония открытия первого шоурума российского элитного автомобильного бренда Aurus. На церемонии присутствуют глава Минпромторга Мантуров, генеральный директор Aurus Адиль Ширинов и гендиректор «Панавто» Кирилл Павлович.

Российские автомобили Aurus стали широко известны благодаря проекту «Кортеж» — линейка автомобилей для первых лиц государства. Впервые автомобили серии показали во время инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году.

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