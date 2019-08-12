Автомобили из «Кортежа» Путина похвалили за рубежом

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов похвалил лимузин российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж» для первых лиц государства, передает РИА Новости.

Перед началом Каспийского экономического форума глава Туркмении встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, который и продемонстрировал ему устройство Aurus.

В частности, туркменский лидер посидел за рулем и осмотрел автомобиль изнутри, отметив большое количество цифровых технологий. Салоном лимузина президент Туркменистана остался доволен, он также оценил изящный внешний вид автомобиля и «правильную цену».

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Особое внимание Бердымухамедов обратил на белый цвет и большой размер радиатора — это позволяет эксплуатировать автомобиль в жарком климате.

Ранее сообщалось, что Туркмения готова купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин.

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