На «Кортеж» Путина нашелся покупатель за границей

Туркмения готова купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus, известных также как «Кортеж» для перевозки первых лиц государства, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым на Каспийском экономическом форуме (КЭФ). «Заявка принята», — ответил Медведев.

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Бердымухамедов и Медведев осмотрели демонстрационный экземпляр седана Aurus «Сенат» цвета lustre white (искрящийся белый). Всего в линейку Aurus входит четыре класса автомобилей. Помимо седана, это также лимузин «Сенат», минивэн «Арсенал» и кабриолет, пока не имеющий названия. Ожидается, что в будущем модельный ряд пополнится мотоциклом и кроссовером.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что экспорт Aurus в Европу планируется начать в 2021 году. При этом не исключено, что для зарубежного рынка будет использоваться другое название, поскольку сразу несколько зарубежных производителей подали иск в Европейское бюро по интеллектуальной собственности, утверждая, что название Aurus похоже на их собственные бренды.

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