Седан из «Кортежа» Путина получил китайское признание

Цена седана «Сенат» российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», в 18 миллионов рублей является разумной с учетом технических характеристик и запросов потенциальных статусных покупателей, считает специалист в области автомобильной промышленности, инженер по техконтролю американской компании Chrysler Чжан Янь. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что стоимость такой машины не может быть низкой, поскольку в этом случае будет очень сложно отразить «почетный статус, который стремятся подчеркнуть клиенты, заинтересованные в покупке этого автомобиля». Чжан Янь добавил, что, помимо технических характеристик, для покупателей важным фактором является то, что такой же автомобиль есть у президента России Владимира Путина.

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По словам эксперта, внешний облик и внутренняя отделка «Сената» являются удачной комбинацией европейской элегантности и русского характера. Он также поделился мнением по поводу того, кто может стать потенциальным покупателем «Сената». По его словам, это лидеры дружественных России стран, а также состоятельные люди из Азии и с Ближнего Востока. Чжан Янь добавил, что российский автомобиль во всех отношениях можно сравнивать с Cadillac президента США.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана «Сенат», входят лимузин «Сенат», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером. Первым пассажиром автомобилей линейки стал президент России — он прибыл на лимузине «Сенат» на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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