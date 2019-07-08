Раскрыта стоимость седана из «Кортежа» Путина

В Минпромторге раскрыли стоимость седана «Сенат» российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, предварительно автомобиль будет стоить около 18 миллионов рублей, однако точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что коммерческие продажи автомобилей Aurus в 2019 году не превысят пять-шесть единиц. Столь небольшую квоту министр объяснил «интенсивными отгрузками» в президентский гараж.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку входят лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером.

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