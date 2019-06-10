Российский губернатор пожаловался на стоимость лимузина Путина

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пожаловался, что элитные машины для российских чиновников проекта «Кортеж» (бренд Aurus) стоят слишком дорого, поэтому себе пока такой автомобиль он покупать не намерен. Слова губернатора приводит РИА Новости.

«Хотел бы, но это дорого для меня пока», — посетовал губернатор, который желал бы ознакомиться с машинами проекта. «Я мечтаю об этом, но пока не ознакомился. Надеюсь, ознакомлюсь, когда он появится в свободной продаже», — сказал глава региона.

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Дюмин не рискнул оценить безопасность машины, отметив, что не может делать выводов, не проехав на машине ни разу. «А с виду, внешне он, конечно, очень красивый. Красиво, престижно. Когда видишь его на параде, когда едет на нем президент — гордость берет за Россию. Все-таки Mercedes и эта машина — большая разница. Мне кажется, он [Aurus] круче», — сказал губернатор.

Дюмин с 1995 года работал в силовых структурах, большую часть своей карьеры — в Федеральной службе охраны (ФСО), в должности губернатора работает с февраля 2016 года.

Последней машиной серии «Кортеж», которую недавно рассекретили, стали кабриолеты, принявшие участие в параде Победы на Красной площади в мае 2019-го. После первой поездки автомобили похвалили. Ориентировочная цена автомобилей модельной линейки Кортеж «начинается» от 10 миллионов рублей.

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