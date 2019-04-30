Кабриолет из «Кортежа» Путина похвалили после первой поездки

Командующий парадом Победы главком Сухопутных войск России Олег Салюков похвалил кабриолет Aurus после первой ночной репетиции на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

«Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший. Машина смотрится хорошо», — сказал он.

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Всего для парада Победы подготовлены три автомобиля Aurus — два основных и запасной. Прежде министр обороны и командующий парадом главком Сухопутных войск, принимающие парад, объезжали расчеты на автомобилях ЗИЛ.

Впервые кабриолет Aurus без маскировочных чехлов показали на репетиции парада Победы в подмосковном Алабине. 30 апреля стали известны подробности — машина построена на Единой модульной платформе ФГУП НАМИ и оснащена такой же гибридной силовой установкой из 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 мощностью в 600 лошадиных сил и электродвигателя.

Кабриолет стал четвертым автомобилем в линейке Aurus — ранее были представлены седан «Сенат» и «Сенат-лимузин», а также минивэн «Арсенал». Собственное название кабриолет пока не получил. Первым пассажиром автомобилей линейки Aurus был президент России Владимир Путин, который прибыл на лимузине «Сенат» на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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