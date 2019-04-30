Кабриолет из «Кортежа» Путина полностью рассекретили

В России в преддверии Парада Победы Aurus представил новый кабриолет, который создан для замены автомобилей марки «ЗиЛ». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Автомобиль стал четвертым в линейке Aurus — ранее были представлены седан «Сенат» и «Сенат-лимузин», а также минивэн «Арсенал». Кабриолет пока не получил собственное название. Он построен на Единой модульной платформе ФГУП НАМИ и оснащен той же гибридной силовой установкой, что седан и лимузин Senat. Она состоит из 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 мощностью в 600 лошадиных сил и электродвигателя. Кабриолет оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

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Фронтальная часть автомобиля заимствована у седана, однако все, что находится за передней стойкой, имеет значительные отличия. Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, у кабриолета в сравнении с седаном сильно изменены обводы кузова, а плечевая линия «приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 миллиметров дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика», пишет ТАСС. Помимо этого, у нового автомобиля увеличен размер дверей для облегчения посадки пассажиров на задние сиденья.

Кабриолет оснащен дополнительным поручнем и стойкой с микрофонами — это необходимо для озвучивания голоса командующего парадом. В отделке интерьера применялись влагостойкие материалы российского производства. На случай непогоды автомобиль оборудован мягкой складной крышей.

Парадный кабриолет впервые показали без маскировочных чехлов в апреле во время репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине. До этого Мантуров сообщал, что автомобили могут принять участие в параде в 2019-м или 2020 году.

Первым пассажиром автомобилей Aurus стал президент России Владимир Путин, который прибыл на лимузине «Сенат» на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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