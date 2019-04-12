Кабриолеты из «Кортежа» Путина попали на видео

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Кабриолеты российского производителя автомобилей представительского класса Aurus заметили у въезда на Красную площадь. Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

О том, что новый кабриолет будет продемонстрирован во время Парада Победы 9 мая, сообщалось в марте. Машина создана наподобие седана Aurus Senat S600 и будет использоваться на официальных мероприятиях. Она может появиться и в свободной продаже.

Семейство автомобилей Aurus разработано институтом НАМИ. Они построены на единой модульной платформе под названием «Кортеж». Работы по созданию автомобилей начались в 2013 году. Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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