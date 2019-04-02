Машина из «Кортежа» Путина впервые примет участие в гонках

Российский производитель автомобилей представительского класса Aurus презентовал первую гоночную машину, которая будет участвовать в гонках на выносливость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый болид под названием 01 оборудован атмосферным двигателем V8 объемом 4,2 литра и мощностью около 600 лошадиных сил. Автомобиль способен развить скорость в 340 километров в час. Его вес — 900 килограммов.

Управлять автомобилем будут пилоты экипажа номер 26 из команды G-Drive Racing: Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт.

Свой первый заезд Aurus 01 совершит 14 апреля на стартовом уик-энде европейской серии по гонкам на выносливость (ELMS) во французском городе Ле-Кастелле на трассе Поль-Рикар. Затем в рамках подготовки к июньскому марафону «24 часа Ле-Мана», команда примет участие в этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) в Бельгии.

В марте стало известно, что компания Aurus продемонстрирует новый кабриолет на Красной площади во время Парада Победы 9 Мая. Машина создана наподобие седана Aurus Senat S600 и будет использоваться на официальных мероприятиях. Более того, она может появиться и в свободной продаже.

Семейство автомобилей Aurus разработано институтом НАМИ. Они построены на единой модульной платформе под названием «Кортеж». Работы по созданию автомобилей начались в 2013 году. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал».

Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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