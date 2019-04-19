Кабриолет из «Кортежа» Путина впервые показали полностью

Парадный кабриолет из линейки российских автомобилей представительского класса Aurus впервые продемонстрировали без маскировочных чехлов на репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее о том, что автомобили могут принять участие в Параде Победы в 2019 или 2020 году, сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Машина создана в духе седана Aurus Senat S600 и будет использоваться на официальных мероприятиях. Возможно также, что она будет в свободной продаже.

Семейство автомобилей Aurus разработано институтом НАМИ. Для машин используется единая модульная платформа под названием «Кортеж». Над серией начали работать в 2013 году. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». Планируется также выпустить мотоцикл, кроссовер и кабриолет.

Первым пассажиром лимузина Aurus был президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!