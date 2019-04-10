Названы сроки появления внедорожника из «Кортежа» Путина

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил сроки появления прототипа первого внедорожника семейства автомобилей Aurus класса «люкс» из проекта «Кортеж», разработанного для перевозки первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Новый автомобиль под брендом Komendant должен появиться до конца апреля. По словам Мантурова, уже тестируется кузов новой модели, чтобы финальный прототип не имел каких-либо проблем.

Ранее сообщалось, что серийное производство российских автомобилей Aurus планируется начать в 2020 году. Производить машины будут на заводе компании Sollers в Алабуге (Татарстан). Там планируется создать мощности для производства пяти тысяч автомобилей в год.

Заявлено, что Aurus стоит на 15 процентов дешевле своих конкурентов в премиальном сегменте (Bentley, Rolls-Royce, Maybach от Mercedes). По мере увеличения серийности автомобиля цена может снижаться дальше.

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