Уволено руководство производителя «Кортежа» Путина

Гендиректор ООО «Аурус» (первой российской люксовой автокомпании — прим. «Ленты.ру») Франц Герхард Хильгерт, а вместе с ним и часть команды менеджеров покинули свои должности. Об этом сообщает «Авторевю» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Компанию возглавил Адиль Ширинов, который одновременно остается генеральным директором СП Ford Sollers и главой УАЗа. Руководство сменилось еще 1 июня, но об этом не сообщалось ни на сайте Минпромторга, ни на официальном сайте aurusmotors.com.

Хильгерт, по сообщению Минпромторга, «продолжит сотрудничество с ООО «Аурус» в статусе советника генерального директора компании».

Отмечается, что заявленный им план начать продажу серийных седанов Aurus Senat в первом квартале 2019 года, а к осени запустить серийный кроссовер, не удался. Прием предварительных заявок, запущенный в феврале 2019-го, пришлось остановить. Также есть сомнения, что в серийное производство успеют запустить в указанные сроки кроссовер, чей первый прототип был готов в апреле.

Ранее сообщалось, что компании Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку на регистрацию бренда Aurus, на том основании, что это название сходно до степени смешения с их брендами — компактным хетчбэком Toyota Auris и люксовым кроссовером Lamborghini Urus, а также похоже на суббренд производителя шин Michelin — Taurus.

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