Появились новые подробности аварии с машиной из «Кортежа» Путина

В МВД Астрахани не поступало сообщений об аварии с участием седана «Сенат» российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники ГИБДД на место ДТП не выезжали. Там пояснили, что, вероятно, это была мелкая авария, поэтому мог быть составлен европротокол без обращения в полицию.

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Ранее в сообществе «Аварии Астрахань» во «ВКонтакте» опубликовали фотографии, на которых было запечатлено столкновение белого седана Aurus и маршрутного такси.

Уточнялось, что никто из прохожих или пассажиров не пострадал, а сам автомобиль не получил сильных повреждений.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин.

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