Названа цена седана из «Кортежа» Путина

Седан Aurus Senat в базовой комплектации будет стоить 18 миллионов рублей. Об этом заявил генеральный директор Aurus Адиль Ширинов на открытии первого салона продаж, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Первый шоурум российского автомобильного бренда открылся в «Москва-Сити» 23 августа. В нем будут представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine.

В торжественной церемонии открытия, помимо Ширинова, приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава дилера автомобиля — компании «Панавто» — Кирилл Павлович. Как стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной открытию, Aurus планирует выпустить гибридные или полностью электрические автомобили к 2024-2025 годам.

В ходе пресс-конференции Мантуров оценил идею создания элитного автозака для нужд Росгвардии. «Смешной вопрос», — с улыбкой ответил министр на соответствующий вопрос. Затем модератор мероприятия попросила корреспондента «Ленты.ру» «передать микрофон мужчине в третьем ряду».

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса для первых лиц государства, известное под проектным названием «Кортеж». Впервые автомобиль серии был представлен во время инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году.

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