«Яндекс.Такси» взлетит

Входящая в холдинг «Вертолеты России» компания «ВР-Технологии» и «Яндекс.Такси» подписали на МАКС-2019 соглашение о создании городской системы аэротакси. В качестве рабочей машины будет использован опытный образец российского вертолета VRT-500, передает ТАСС.

Гендиректор «ВР-Технологии» Александр Охонько рассказал, что тестовые полеты «в пригород Москвы и зону МКАД» стартуют в следующем году. Плата за одно место и 15 минут полета составит около 2,7 тысячи рублей.

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Проверять будут безопасность и рентабельность полетов. Если концепция подтвердится, то в первую очередь начнется развитие маршрутов из городской черты в зоны международных аэропортов. По словам Охонько, это самый массовый и прибыльный сегмент.

В 2016 году о планах создать аэротакси сообщил Uber. Проект предполагал использование гибридных вертолетов Bell Nexus, предназначенных для полетов в черте города и пригородах. В январе этого года в компании Bell Helicopter, которая занимается созданием вертолета, рассказали, что в салоне поместятся пять человек. Общая грузоподъемность машины — 272 килограмма. Проекты транспорта для аэротакси также разрабатывают десятки компаний по всему миру, среди них Boeing и Airbus.

VRT-500 — это российский легкий одновинтовой вертолет с кабиной, вмещающей в себя до шести человек. Полноразмерная модель машины впервые представлена широкой публике в 2018 году на выставке HeliRussia. В 2020-м планируется первый полет прототипа, а через два года — начало серийного производства.

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