Монополию «Яндекса» оспорили

Интернет-холдинг Mail.ru Group оспорил сделку по приобретению нидерландской компанией MLU B.V. (владеет совместным предприятием «Яндекс.Такси» и Uber в СНГ) активов агрегатора такси «Везет». Заявление холдинга имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Mail.ru ссылается на положения инвестиционного соглашения, заключенного в прошлом году. По его условиям, холдинг получал право конвертировать выданный «Везет» займ в пакет акций.

«При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний "Везет". Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group. Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным», — говорится в заявлении.

В свою очередь, группа «Везет» заявила, что не нарушала договоренностей с Mail.ru, сообщает ТАСС.

Ранее 15 июля стало известно о сделке между MLU и Везет. По ее условиям, MLU получает программное обеспечение и колл-центры «Везет», а акционеры последней — 3,5 процента акций MLU и 71,5 миллиона долларов в случае достижения целей компаний.

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