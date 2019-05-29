Wildberries обвинил «Яндекс» в обмане покупателей

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries заподозрил «Яндекс» в недобросовестной конкуренции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Так, в Wildberries заявили, что получили письмо от «Яндекса» об изменении главного зеркала сайта (копия данных одного сервера на другом) с www.wildberries.ru на главную страницу «Яндекс.Маркета».

Позднее представители «Яндекса» сообщили, что данный инцидент является ошибкой, и они планируют ее исправить.

Представитель онлайн-ретейлера рассказал, что теперь при вводе слова Wildberries в поисковую строку «Яндекса» страница «Яндекс.Маркета» стала отображаться второй строкой, а при поиске «Wildberries интернет-магазин» «Яндекс.Маркет» — первой.

В Wildberries считают, что такие действия «можно отнести к недобросовестной конкуренции и попыткам получить интернет-трафик лидера интернет-торговли России».

Представитель «Яндекса», отвечая на запрос «Ленты.ру», уточнил, что на данный момент информация в поисковой выдаче отображается корректно.

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