«Яндекс» нашел способ удалить ссылки на пиратские фильмы

«Яндекс» разработал робота, который способен находить в поисковой выдаче ссылки на ресурсы с пиратскими фильмами и сериалами. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Система ищет сайты, которые по контенту схожи с ресурсами, находящимися в пиратском реестре. В основе алгоритма лежит машинное обучение.

Реестр, в который попадают ссылки на пиратские сайты, формируют «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group совместно с крупнейшими правообладателями. В ноябре 2018 года они подписали меморандум, согласно которому поисковики удаляют из выдачи ссылки на сайты, где правообладатели обнаружили нелегальные фильмы и сериалы. По данным «Ведомостей», к середине марта «Яндекс» очистил поисковую выдачу от 100 тысяч ссылок.

Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года. В начале марта Роскомнадзор, представители правообладателей, операторы поисковых систем и владельцы видеохостингов обсудили разработку законопроекта, который бы мог стать заменой соглашению.

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