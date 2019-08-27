Власти возмутились новой сделкой «Яндекса»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев скептически относится к слиянию сервисом «Яндекс.Такси» и «Везет». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В конце августа мы получим все базы данных и будем смотреть в том числе, что нам делать со сделкой "Яндекс.Такси" — "Везет". Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, все посчитаем, все сделаем правильно"», — отметил Артемьев.

Сейчас, по словам Артемьева, агрегатор «Яндекса» занимает менее 35 процентов на российском рынке такси. Для одобрения сделки со стороны ведомства необходимо, чтобы после слияния общая доля не превышала 50 процентов.

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«Если будет больше 35 процентов, но меньше 50 процентов, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50 процентов, ответ будет однозначный: нет», — сказал Артемьев.

О сделке по слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет» стало известно в июле. Сообщалось, что совместное предприятия «Яндекс» и Uber в России и странах СНГ приобретет колл-центры и программное обеспечение конкурента. Действующие акционеры «Везет» получат 3,6 процента в новой компании и до 71,5 миллиона долларов при достижении необходимых ключевых показателей.

Mail.ru Group, выдавшая займ «Везет» в прошлом году, заявила, что обладает правом вето на заключение сделок компании, которые предусматривают отчуждение активов. Однако позднее представители «Везет» опровергли это утверждение.

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