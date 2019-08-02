Агрегаторы такси в России оказались убыточными

Крупнейшие работающие в России агрегаторы такси по итогам 2018 года понесли убытки, следует из данных системы «Спарк-Интерфакс». О прибыли отчитался только российский филиал Uber, с 2017 года являющийся частью совместного предприятия с «Яндекс Такси».

Три агрегатора — «Яндекс Такси», Gett и «Ситимобил» — смогли в 2018 году увеличить выручку. У «Яндекс Такси» она равнялась 26,7 миллиарда рублей (почти троекратный рост по сравнению с 2017 годом), у Gett — 4,7 миллиарда (рост на 32 процента), у «Ситимобил» — один миллиард (рост в 3,4 раза).

При этом все они не смогли трансформировать увеличившуюся выручку в прибыль по итогам года, показав чистый убыток. У «Яндекс Такси» он составил 1,6 миллиарда рублей, у Gett — 2,2 миллиарда, у «Ситимобил» — 3,6 миллиарда.

Uber, напротив, в прошлом году заработал меньше, чем в предыдущие годы: 571 миллион рублей против 1,7 миллиарда в 2017-м. Однако по итогам года компания все равно получила чистую прибыль в размере 14,6 миллиона рублей.

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