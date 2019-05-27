Gett захотели выкинуть из России

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу в России иностранным агрегаторам такси. Самые известные из них — израильский Gett и эстонский Bolt. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом», — отметил Москвичев.

По его словам, планируются и другие изменения. В частности, право на работу таксистом смогут получить только водители с российским гражданством, а возраст автомобиля будет ограничен семью годами. Также на бортах машины надо будет размещать сведения об агрегаторе такси.

В настоящее время деятельность агегаторов такси в России не регулируется отдельным законом. Агрегаторы отказываются считать себя перевозчиками, настаивая на том, что оказывают информационные посреднические услуги, предоставляя пассажирам сведения о свободных водителях и наоборот.

Законопроект об агрегаторах такси был внесен в Госдуму в 2015 году, однако с тех пор принят только в первом чтении. Затем его отзывали и снова вносили. Нынешняя инициатива Москвичева представляет собой поправки к этому законопроекту, подготовленные ко второму чтению.

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