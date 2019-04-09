Проблемы таксистов и пассажиров решат с помощью новых законов

В Общественной палате (ОП) отметили важность детальной проработки специального законодательства для обеспечения должного уровня безопасности пассажиров такси, качества оказания услуг и честной конкуренции в сфере перевозок, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В ходе нулевых чтений двух соответствующих законопроектов секретарь ОП Валерий Фадеев отметил социальную значимость темы, которая затрагивает многих граждан.

«В последние годы даже в малых городах очень много людей пользуются такси. Но их деятельность практически не регулируется. Есть таксисты, есть парки и агрегаторы, у каждого свои сложности. В связи с этим нужен закон, который решит все эти трудности, однако в обсуждаемых законопроектах также присутствуют пробелы», — сказал он.

Руководитель центра компетенций АНО «Международный Евразийский форум "Такси"» Станислав Швагерус подчеркнул, что основная проблема таксистов — это резкий рост затрат из-за снижения цен на перевозку. По его словам, эти экономические факторы напрямую влияют на качество поездки и уровень безопасности, но повышение тарифа не исправит ситуацию, а приведет к уменьшению числа клиентов. «Для того, чтобы выйти из этой ситуации, необходимо ввести стандарты ценообразования как для перевозчиков, так и для агрегаторов такси», — добавил он.

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов и представитель ООО «Таксити» Феликс Маргарян указали, что в законопроектах не учитываются интересы профессионального сообщества, при этом компании и таксистов хотят наделить новыми обязанностями.

Общественные слушания законопроектов «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси» прошли в Общественной палате во вторник, 9 апреля. По их итогам будет подготовлено заключение ОП к проектам федеральных законопроектов.

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