Воробьев поручил усилить информирование населения о льготных лекарствах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился усилить работу по информированию жителей о праве отдельных категорий граждан с детьми на льготные лекарства. Соответствующее поручение он дал в ходе встречи с Комиссией Общественной палаты региона, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Должны быть информационные щиты в медучреждениях, листовки, объявления, чтобы каждая мама могла понимать, на что она может рассчитывать», — сказал губернатор, обращаясь к министру здравоохранения Дмитрию Матвееву.

Также по поручению губернатора в микрорайоне Коломны «Подлипки» начнется строительство комплексной поликлиники. Учреждение оснастят оборудованием для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В свою очередь, Матвеев доложил об организации в регионе горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения. Кроме того, специалисты ведомства «запустили механизм возмещения расходов, если пациент в больнице купил сам лекарственные препараты», рассказал он.

В конце марта Андрей Воробьев распорядился о новой мере социальной поддержки — подарочных наборах «Я родился в Подмосковье». Для каждого новорожденного с сентября в роддоме будут выдавать средства ухода, гигиены, одежду для дома и прогулок, аптечку, игрушки и постельный комплект.

