Власти Подмосковья рассказали об инновациях в сосудистых центрах

В сосудистых центрах Московской области c начала года прошли лечение более 2,2 тысячи человек, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 апреля.

«Болезни сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин смертности населения», — сказал он.

Министр отметил, что за последнее время изменился подход к лечению таких заболеваний. «Если прежде пациентам с кардиологическими болезнями назначали наблюдательную терапию и покой, то теперь активно применяется оперативное лечение — установка так называемых стентов для расширения сосудов», — рассказал Матвеев. Он подчеркнул, что новая методика во многих случаях позволяет предотвратить возникновение инфарктов.

По его словам, сегодня в Подмосковье функционируют 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц.

Как уточнили в пресс-службе профильного ведомства, в прошлом году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась почти на 13 процентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уровень медицинской помощи в области должен соответствовать современным стандартам. Для этого из бюджета выделяются средства на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.