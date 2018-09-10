На работу в подмосковные села приехали более 130 врачей

Более 130 медицинских специалистов начали работать в сельских населенных пунктах Московской области по программе «Земский доктор» с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 10 сентября.

«Врачам — участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей, а фельдшеры получают 500 тысяч рублей», — сказала Забралова.

Зампред напомнила, что программа финансируется из федерального и регионального бюджетов. В этом году на эти цели было направлено более 300 миллионов рублей.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков напомнил, что в прошлом году удалось привлечь 150 медицинских работников. «В этом году по программе "Земский доктор" мы рассчитываем трудоустроить в два раза больше специалистов», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос нехватки узких специалистов в медицинском секторе. По его словам, медицинская помощь в области должна быть одной из лучших. Глава региона подчеркнул, что труд высококвалифицированных специалистов должен оплачиваться достойно. Так, в апреле он распорядился ввести надбавки к зарплате терапевтов и педиатров. Кроме того, второй год по его инициативе в Подмосковье реализуется программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем.