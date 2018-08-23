Воробьев анонсировал рост зарплат врачей, учителей и работников культуры

Заработная плата врачей, учителей и работников культуры увеличится с сентября. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью «Российской газете», которое было опубликовано в четверг, 23 августа.

«Врачам, среднему медперсоналу и работникам муниципальных учреждений культуры — на 15 процентов, специалистам учреждений социального обслуживания, работникам государственных учреждений физкультуры и спорта — на 10 процентов», — рассказал он.

По словам губернатора, молодые учителя и классные руководители будут получать ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей, рост окладов также ожидает мастеров производственного обучения.

Он подчеркнул, что власти региона делают все возможное для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Воробьев напомнил, что по его инициативе в 2016 году в регионе была утверждена социальная ипотека. «Недавно ввели ежемесячную доплату в размере 32 тысяч рублей для терапевтов и педиатров», — добавил он.

В прошлом году около 700 семей учителей, врачей и ученых Подмосковья отпраздновали новоселье благодаря социальной ипотеке. Общая сумма жилищных субсидий с 2016 по 2017 год составила 1,3 миллиарда рублей.

