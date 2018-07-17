Власти Подмосковья рассказали об улучшении жилищных условий учителей

Более 50 миллионов предусмотрены в бюджете Московской области на улучшение жилищных условий учителей. Об этом во вторник, 17 июля, сообщается на сайте регионального правительства.

«До конца июля состоится торжественное вручение свидетельств о праве на получение жилищной субсидии в рамках программы "Социальная ипотека" 34 учителям, прошедшим отбор в 2018 году», — заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, обладателями свидетельств станут 16 учителей начальных классов, 8 учителей математики, 6 учителей английского языка, 4 учителя русского языка и литературы. Всего до конца года планируется выдать еще 363 свидетельства, уточнил он.

В прошлом году около 700 семей учителей, врачей и ученых Подмосковья приобрели жилье по соответствующей губернаторской программе. Общая сумма жилищных субсидий в регионе с 2016 по 2017 год составила 1,3 миллиарда рублей.

Социальная ипотека действует для работников бюджетной сферы по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Региональная казна покрывает первый взнос, а вторую половину стоимости приобретаемого жилья правительство выплачивает в последующие 10 лет для полного погашения займа. При этом участники программы оплачивают только проценты по кредиту.

